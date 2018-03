Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Hotelgast bei Brand leicht verletzt

LPI-G: Hotelgast bei Brand leicht verletzt

Gera - Am 24.03.2018, gegen 09:00 Uhr, wurden mehrere Löschzüge der Geraer Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Schülerstraße gerufen. Aus einem Hotel wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Im Bad eines der Zimmer gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Gegenständig in Brand, welche für eine starke Verqualmung des gesamten Hotelzimmers sorgten. Glücklicherweise schlug der Rauchmelder Alarm, wodurch Schlimmeres Verhindert werden konnte. Der 53-jährige Hotelgast, der zu diesem Zeitpunkt fest schlief, wurde mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen aufgenommen.

