Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: in Stadthalle eingestiegen

LPI-G: in Stadthalle eingestiegen

Berga/Elster - In den gestrigen Nachmittagsstunden (18.09.2018), gegen 16:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie zwei Kinder ein Fenster an der Stadthalle beschädigten und in das Gebäude kletterten. Einen der Beiden erkannte sie wenig später an einem Supermarkt wieder und sprach ihn an. Hierbei wurde der Zeugin mit Schlägen gedroht, wenn sie die Polizei informiert.

