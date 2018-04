Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Jagdwilderei nach Unfall

LPI-G: Jagdwilderei nach Unfall

Greiz - Am Freitag wurde im Bereich Tannendorfstraße / Am Hasental ein totes Reh aufgefunden. Der zuständige Jagdpächter konnte vor Ort feststellen, dass Teile des Tieres vermutlich am Morgen fachmännisch ausgelöst wurden. Vermutlich verendete das Tier nach einem Verkehrsunfall. Ein bis dato unbekannter Täter muss dann das Tier zumindest teilweise ausgenommen haben. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx