Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kasse vor Vogtlandhalle gestohlen

LPI-G: Kasse vor Vogtlandhalle gestohlen

Greiz - Unbekannte entwendeten am Sanstagabend gegen 20:30 Uhr während einer Veranstaltung eine elektronische Kasse an einem Verkaufsstand vor der Vogtlandhalle in Greiz. Die Kasse ist schwarz und hat eine graues Tastenfeld. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

