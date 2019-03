Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kellereinbrüche

LPI-G: Kellereinbrüche

Greiz - Seit gestern (05.03.2019) hat die Greizer Polizei die Ermittlungen zu mehreren Kellereinbrüchen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von 04.03.2019 - 05.03.2019 in die Kellerbereiche mehrerer Häuser in der Gerhart-Hauptmann sowie Goethestraße. Von dort entwendeten sie mehrere Kästen Bier, eine Lampe sowie Leergut. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

