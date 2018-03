Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kellerfenster aufgehebelt

LPI-G: Kellerfenster aufgehebelt

Greiz - Zeulenroda-Triebes: Wie der Polizei gestern (12.03.2018) mitgeteilt wurde, hebelten unbekannte Täter von Freitag (09.03.2018) zu Sonntag (11.03.2018) ein Kellerfenster einer Schule in der Hohen Straße auf und gelangte scheinbar so in das Gebäudeinnere. Aufgrund abgeschlossener Türen im Kellerbereich scheitere offensichtlich ein weiteres Vorgehen der Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Greiz, Tel. 03661 / 6210, in Verbindung zu setzen. (KR)

