Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kennzeichen entwendet und ...

LPI-G: Kennzeichen entwendet und Tankbetrug begangen

Greiz - Gestern, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr, entwendeten Unbekannte die amtlichen Kennzeichen von einem Mercedes Sprinter, der auf einem Parkplatz in der Clara-Zetkin-Straße abgestellt war. Gegen 20:10 Uhr betankten zwei Personen an einer Tankstelle, in der Gerhart-Hauptmann-Straße, einen grauen Pkw Mercedes an dem diese Kennzeichen angebracht waren und fuhren ohne zu bezahlen davon. Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

