Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kfz-Diebstähle in Gera

LPI-G: Kfz-Diebstähle in Gera

Gera - Mehrere Kfz-Diebstähle ereigneten sich in der Nacht vom 05.10. auf den 06.10.2018 in Gera. Ein Geschädigter teilte der Polizei mit, dass sein weißer Pkw Mazda CX-5 in der Lutherstraße von unbekannten Tätern entwendet wurde. Ein zweiter Kfz-Diebstahl fand in der Kurt-Keicher-Straße statt. Hier wurde dem Eigentümer ein schwarzer Pkw Toyota RAW4 entwendet. Zu den möglichen Tätern konnten keine Aussagen getroffen werden. Außerdem wurde die Polizei über einen versuchten Kfz-Diebstahl in der Zeulsdorfer Straße informiert. Der Eigentümer des Fahrzeuges gab an, dass sich mehrere Personen gegen 01:00 Uhr an seinem schwarzen Pkw Toyota RAV4 zu schaffen machten. Einbruchsspuren am Fahrzeug waren erkennbar. Unvollendeter Dinge brachen die unbekannten Täter ihre Handlungen ab und flüchteten unerkannt. Zeugen zu den Diebstahlshandlungen werden gebeten sich bei der KPI Gera unter Tel. 0365/8234 1465 zu melden.

