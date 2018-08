Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Altenburg - Nobitz: Heute Mittag (24.08.2018), gegen 11:40 Uhr kam es in der Straße An der Siedlung zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkind. Als ein 63-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug ein kleines Stück zurücksetzte, stieß er gegen das scheinbar hinter dem Fahrzeug befindliche Kind (1,5), so dass es zu Fall kam und verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

