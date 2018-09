Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kindergeschrei führt zu Unfall mit ...

LPI-G: Kindergeschrei führt zu Unfall mit Verletzten

Gera - Am Samstag fuhr eine 29-jährige Mutter mit ihrem Opel Corsa, besetzt mit ihren drei Kindern, um 20:30 Uhr über den Eselsweg in Richtung Theaterstraße. Dabei schrie eines der Kinder auf dem Rücksitz, woraufhin sich die Mutter umdrehte, um es zu beruhigen,. Dabei geriet sie auf der Fahrbahn nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Lkw-Anhänger. Durch die Kollision entstand am Opel Sachschaden und zwei Kinder (3 und 10 Jahre) wurden leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Gegen die Mutter wurde ein Strafvefahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

