Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kleinwagen bei Verkehrsunfall ...

LPI-G: Kleinwagen bei Verkehrsunfall zwischen Bäumen verkeilt - zwei Personen verletzt.

Zeulenroda-Triebes - Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer die Pausaer Straße in Zeulenroda aus Richtung Seniorenheim kommend in Richtung Stadtzentrum. In der Talsenke kam der Kleinwagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Laternenmast und kam schließlich in einer Baumgruppe zum Stehen. Der Fahrzeugführer und seine 84-jährige Beifahrerin wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda aus dem Fahrzeug geborgen. Beim Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

