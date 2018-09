Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Körperverletzung begangen, Fahrrad ...

LPI-G: Körperverletzung begangen, Fahrrad unter Alkoholeinfluss gefahren und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Greiz - Am Mittwoch, 19.09.2018, zwischen 20:45 und 21:05 Uhr, kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Järhigen und dessen ehemaligen Freundin. Als sich diese zu ihrer Mutter flüchtete, kam es auch mit dieser zum Handgemenge, wobei die 43-jährige Mutter leicht verletzt wurde. Als beide Frauen die Örtlichkeiten verließen, begann der alkoholisierte junge Mann im Mehrfamilienhaus zu randalieren, so dass schließlich die Polizei um Hilfe gebeten wurde. Nachdem die Situation durch die Polizei beruhigt werden konnte, fuhr der 23-Jähre, trotz Verbot, mit einem Fahrrad durch die August-Bebel-Straße, konnte allerdings im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Schlossgarten gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der folglich durchzuführenden Blutentnahme versuchte sich der junge Mann nun vehement zu entziehen, so dass es zur Widerstandshandlung seinerseits kam. Letztendlich konnte der Mann beruhigt und die Blutentnahme durchgeführt werden. Ihn erwarten nunmehr mehrere Strafanzeigen. (KR)

