Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Körperverletzung - Zeugen gesucht

LPI-G: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera - Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Gera-Lusan an der Straßenbahnhaltestelle Brüte in der Nürnberger Straße eine Körperverletzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand sprach ein Ehepaar zwei rauchende männliche Jugendliche an und forderte die offensichtlich Minderjährigen auf dies zu unterlassen. Die jungen Leute gingen sofort auf den 68-Jährigen los. Er und ein weiterer eingreifender Passant im Alter von 66 Jahren wurden durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt in Richtung Karl-Matthes-Straße fliehen. Zeugen welche Angaben zu den beiden Unbekannten machen können werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

