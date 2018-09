Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Korrekturmeldung zum Unfall in ...

LPI-G: Korrekturmeldung zum Unfall in Meuselwitz Pkw kollidiert mit Verkehrsschild

Altenburg - Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 17.09.2018, gegen 17:40 Uhr in der Altenburger Straße / Einfahrt Baderdamm. Der 56-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai wollte vom Baderdamm nach links auf die Altenburger Straße einbiegen. Auf Grund von Unaufmerksamkeit kam er zu weit nach links und überfuhr ein Verkehrszeichen mit Warntafel. Am Fahrzeug selbst sowie am Verkehrszeichen entstand Sachschaden.

