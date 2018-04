Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kradfahrer verletzt

LPI-G: Kradfahrer verletzt

Zeulenroda-Triebes: - Am Mittwoch (19.04.2018), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 15- jähriger Fahrschüler mit einem Kleinkraftrad die Binsicht in Richtung Triebeser Straße. Gleichzeitig befuhr eine 60- jährige Skoda Fahrerin die Triebeser Straße in Richtung Kreisverkehr. Der Fahrschüler bekam von einem anderen Fahrzeugführer ein Handzeichen, er solle auf die Triebeser Straße auffahren. Als er dem nachkam, kollidierte er mit dem Pkw Skoda. Durch den Unfall wurde er verletzt, an beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.

