Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz ...

LPI-G: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Gera - Aus Richtung Gera - Lusan kommend befuhr ein Kradfahrer am 05.10.2018 gegen 13:00 Uhr die Vogtlandstraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung stürzte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Nach Angaben der fürsorglichen Ersthelfer war der Leichtverletzte für kurze Zeit nicht ansprechbar, so dass eine Einlieferung ins Klinikum erfolgte. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt werden.

