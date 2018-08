Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Ladendieb rennt aus Supermarkt

LPI-G: Ladendieb rennt aus Supermarkt

Gera - Seit gestern Abend (23.08.2018), gegen 21:10 Uhr muss ein 19-jähriger junger Mann mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung rechnen. Mitarbeiter beobachteten den Ladendieb bei seiner Tat, sprachen ihn an der Kasse an und forderten ihn auf, seinen prall gefüllten Rucksack zu öffnen. Darin befanden sich mehrere unbezahlte Waren aus dem Markt. Als der 19-Jährige zur Anzeigenaufnahme in ein Büro gebeten wurde, stieß er unvermittelt einen Mitarbeiter beiseite, so dass ihm die Flucht nach draußen gelang. Seinen Rucksack mit dem Diebesgut ließ er zurück. Offenbar vergaß er, dass sich in dem Rucksack auch seine Chip-Karte befand, so dass die Personalien des Diebes nunmehr bekannt sind. (KR)

