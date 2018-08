Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Leichtkraftrad ohne Fahrerlaubnis ...

LPI-G: Leichtkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt

Greiz - Berga/Elster: Am Donnerstag, 23.08.2018, gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte am Friedhof in Tschirma die 26-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades Simson. Dabei stellten sie fest, dass sie nur eine Fahrerlaubnis für Kleinkrafträder besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

