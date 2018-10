Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Lkw mit erheblichen Mängeln ...

LPI-G: Lkw mit erheblichen Mängeln festgestellt

Gera - Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr informierten Bürger die Polizei Gera über einen Lkw, welcher mit scheinbar erheblichen Mängeln am Fahrzeug das Gewerbegebiet "Keplerpark" in der Keplerstraße befuhr. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Lkw in Augenschein genommen werden. Hierbei bestätigten sich die Wahrnehmungen der Mitteiler. So wies der Lkw erhebliche Mängel an der Bereifung sowie der Bremsanlage auf. Dem polnischen Fahrer wurde die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt. Des Weiteren musste er eine Sicherheitsleistung entrichten. Nachdem alle Mängel am Lkw behoben wurden, gestattete die Polizei Gera die Weiterfahrt.

