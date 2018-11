Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mann durch Kopfstoß verletzt

LPI-G: Mann durch Kopfstoß verletzt

Gera - Am Dienstag (30.10.2018) kam es kurz vor 17:00 Uhr im Bereich der Sorge zu einer Körperverletzung. Ein 45-jähriger Mann betrachte die Warenauslage eines Bekleidungsgeschäftes, als eine unbekannte männliche Person an ihn heran trat und ihm einen Kopfstoß versetzte. Im Anschluss entfernte sich die männliche Person in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365/829-0 zu melden

