Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Massive Beleidigung gegen Ehepaar ...

LPI-G: Massive Beleidigung gegen Ehepaar - Zeugen gesucht

Greiz - Bereits am Dienstagmorgen zwischen 07:30 und 07:45 kam es in der Greizer Commerzbank in der Thomasstraße zu einer massiven Beleidigung gegen ein Ehepaar. Beim Geldabheben begann ein junger Mann, welcher zwischen 30 und 40 Jahren alt ist, gegen ein Ehepaar zu pöbeln und besonders die Ehefrau abwertend zu betitulieren. Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch weitere Bankkunden in den Räumlichkeiten der Commerzbank. Die PI Greiz sucht Zeugen. Tel. 03661 6210

