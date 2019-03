Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mauer beschädigt

LPI-G: Mauer beschädigt

Altenburg - Bei einem Abbiegevorgang am gestrigen Nachmittag (28.02.19), gegen 15:40 Uhr, verschätzte sich der 30-jährige Fahrer eines Lkw Daimler Benz und streifte eine Hauswand. Hierbei entstand sowohl an der Wand als auch am Lkw Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx