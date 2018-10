Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

LPI-G: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Gera - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Kleingartenanlage "Am Hainichen Berg" in Gera-Röpsen zu insgesamt elf Einbrüchen in Gartenlauben und nebenstehende Geräteschuppen. Zu dem entstandenen Sachschaden sowie zum Beuteschaden können noch keine Angaben getroffen werden. Die Polizei Gera sucht infolgedessen nach Zeugen, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera unter 0365-8290 zu melden.

