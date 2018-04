Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mehrere Verkehrsunfälle mit ...

LPI-G: Mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Gera - Am Samstag (21.04.18) gegen 13:45 Uhr kam es in der Salzstraße in Gera zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw Opel. Der Fußgänger beabsichtigte die Salzstraße zu überqueren, als er mit dem stadteinwärts fahrenden Pkw kollidierte. Der 38-jährige Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß verletzt und ins Klinikum eingeliefert.

Am späten Samstagabend (21.04.18) um 21:45 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Friedericistraße / De-Smit-Straße in Gera ein Kleinkraftradfahrer mit einem Pkw Renault. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachte der 17-jährige Mopedfahrer die Vorfahrt des Pkw. Die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der Zweiradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und wurde ins Klinikum eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

