Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mitarbeiter durch Gabelstapler ...

LPI-G: Mitarbeiter durch Gabelstapler verletzt

Altenburg - Am Freitagnachmittag wurde ein Mitarbeiter auf einem Firmengelände in Meuselwitz durch einen Gabelstapler verletzt. Der Gabelstaplerfahrer übersah während seiner Tätigkeit den 55-jährigen Mitarbeiter und verletzte diesen am Bein. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde in der Folge festgestellt, dass der Gabelstaplerfahrer alkoholisiert war.

