Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Mofa kollidiert mit Linienbus

LPI-G: Mofa kollidiert mit Linienbus

Weida - Am Freitagvormittag gegen 9:30 Uhr kam es in Weida zum Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Mofa. Der Bus fuhr aus der Wiesenstraße kommend in Richtung Neustädter Straße in die Liebsdorfer Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen Mofa. Der 63-jährige Krad-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamter der PI Greiz auf, dass das Mofa erhebliche technische Mängel aufwies.

