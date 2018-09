Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Motorradfahrer gestürzt

LPI-G: Motorradfahrer gestürzt

Greiz - Weida/B92: Am Samstagvormittag (22.09.2018, gegen 10:45 Uhr) geriet der Fahrer (51) eines Motorrades der Marke BMW in einer Rechtskurve auf der B92 auf die linke Fahrbahnseite. Hierbei begann das Motorrad zu schlingern, so dass der Fahrer schließlich stürzte und sich schwer verletzte. Umgehend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

