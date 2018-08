Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Müllcontainer in Brand gesetzt

LPI-G: Müllcontainer in Brand gesetzt

Altenburg - Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr setzten Unbekannte einen Plastikmüllcontainer im Innenhof einer Schule in der Otto-Dix-Straße in Brand. Das Feuer dehnte sich aus und beschädigte ein Fenster des angrenzenden Schulgebäudes. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx