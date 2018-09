Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Nach Einbruch gestellt

LPI-G: Nach Einbruch gestellt

Gera - Am Freitag, gegen 22:20 Uhr, wurde eine Zugangstür zu einer Lackiererei in der Wiesestraße aufgehebelt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter ein Motorrad aus der Halle schob und sprach diesen an. Der 29jährige flüchtete daraufhin, konnte aber in Tatortnähe durch die Polizei gestellt und festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

