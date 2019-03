Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Personengruppe in Gera Lusan

LPI-G: Personengruppe in Gera Lusan

Gera - Am Freitag (08.03.2019) und Samstag (09.03.2019) kamen Polizeibeamte in den Abendstunden in Gera-Lusan zum Einsatz. Sowohl am Plzencenter als auch an der Straßenbahnhaltestelle Laune hielt sich an beiden Tagen jeweils eine größere Personengruppe auf und störte durch massives Lärmen die Ruhe der Anwohner. Zudem wurden diverse Flaschen auf den Boden geworfen, so dass diese zerbarsten. Zur Ausübung von Straftaten kam es allerdings nicht. Die Jugendlichen (deutsch) wurden zur Ruhe ermahnt, Platzversweise ausgesprochen. (KR)

