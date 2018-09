Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw aufgebrochen

LPI-G: Pkw aufgebrochen

Altenburg - Im Zeitraum vom 22.09. - 23.09.2018 wurde in der Grabenstraße bei einem dort geparkten Pkw Audi die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen. In der Folge stahlen der oder die Täter die in der Türablage befindliche Brieftasche mit persönlichen Inhalt des 20-jährigen Ermittlungen wurden aufgenommen.

