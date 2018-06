Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw beschädigt

LPI-G: Pkw beschädigt

Altenburg - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch im Tatzeitraum von 06:00 Uhr bis 14:30 Uhr einen schwarzen VW Polo. Der Pkw stand vor einem Restaurant in der Fabrikstraße in Altenburg. Die Fahrertür wurde zerkratzt, so dass ein Schaden von etwa 300,- Euro entstand.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx