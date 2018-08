Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw fährt auf

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 23.08.2018, gegen 16:54 Uhr in der Zwickauer Straße. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Leipziger Straße von Altenburg kommend in Richtung Zwickau. Auf Höhe der Skatbankarena hatte er die Absicht nach links abzubiegen. Er musste jedoch verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihm fahrende 41-jährige Fahrerin eines Pkw BMW bemerkte dies zu spät, leitete noch eine Vollbremsung ein, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Pkw VW auf. Beide Fahrzeugen wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

