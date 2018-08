Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz - Am Montag, gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 64 jährige VW Fahrerin den Friedensring und bog nach links in die Dr. Otto-Nuschke-Straße ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 84 jährigen KIA Fahrers, welcher entgegen kam. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Kia Fahrer und eine gleichaltrige Mitfahrerin verletzt, an beiden Kfz entstand Sachschaden.

