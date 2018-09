Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall ...

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz - Am Mittwoch, 19.09.2018, gegen 12:15 Uhr, befuhren die 67-jährige VW-Fahrerin und der 28-jährige Fahrer eines Lkw Renault die Beethovenstraße in Richtung Irchwitz. Hierbei verringerte die 67-jährige ihre Geschwindigkeit, um in ein Grundstück einzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte der Renault Fahrer dies zu spät und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen das Heck des Pkw. Dabei wurde der VW mit der Fahrzeugfront gegen einen Betonmast links neben der Grundstückszufahrt geschoben. Durch den Unfall wurde die Pkw Fahrerin verletzt, an beiden Kfz entstand Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx