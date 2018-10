Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw kam von der Fahrbahn ab

LPI-G: Pkw kam von der Fahrbahn ab

Altenburg - Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Vormittag, 10.10.2018, gegen 10:55 Uhr in der Weinbergstraße. Der 83-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Weinbergstraße in Richtung stadteinwärts. Hierbei wollte er in der Folge auf den Gehweg fahren. Nach eigenen Angaben rutschte er jedoch von der Bremse auf das Gaspedal, so dass sein Audi gegen eine auf dem Gehweg aufgestellte Bank fuhr. Die Bank wurde dabei komplett zerstört, ein darauf befindlichen Passant (83) kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der Audi-Fahrer stoppte jedoch nicht, sondern durchbrach mit seinem Fahrzeug mehrere Zaunfelder, beschädigte zudem Zaunpfosten und kam schließlich an einer Hausmauer zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden.

