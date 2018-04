Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw kommt ins Schleudern und ...

LPI-G: Pkw kommt ins Schleudern und landet im Straßengraben

Altenburg - Nobitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 25.04.2018, gegen 17:45 Uhr auf der B 7 am Ortsausgang Burkersdorf. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Alfa Romeo kam scheinbar auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ins Schleuder, kam folglich nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Verletzt wurde dabei niemand. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Alfa Romeo war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx