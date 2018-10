Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Pkw übersieht Kleintransporter

LPI-G: Pkw übersieht Kleintransporter

Altenburg - Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag 08.10.2018, gegen 09:25 Uhr "Am Rathaus". Der 61-jährige Fahrer eines Pkw Kia hatte die Absicht rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah er einen parkenden Lkw VW Kleintransporter und fuhr dagegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

