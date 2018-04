Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Polnischer Ladendieb gestellt

LPI-G: Polnischer Ladendieb gestellt

Altenburg - Meuselwitz: Am Mittwoch, 25.04.2018 gegen 13:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Fahndung einen flüchtigen 52-jähriger polnischer Ladendieb. Dieser hatte Am Baderdamm, in einem dortigen Verbrauchermarkt 20 Packungen Kaffee und im angrenzendem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von ca. 170 Euro gestohlen. Der Tatverdächtige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zu einem Atemalkoholtest war er jedoch nicht in der Lage. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 52-Jährigen wurde eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx