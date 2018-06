Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gera - Am Samstag ereignete sich um 19:12 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des Gleisdreiecks in der Zoitzbergstraße. Zu dieser Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit einem Rennrad aus der Nürnberger Straße kommend den Fußweg neben der Straßenbahnstrecke der Linie 2 in der Zoitzbergstraße entlang und beabsichtigte, den schienengleichen Bahnübergang nahe der Haltestelle Gleisdreieck Lusan zu überqueren. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die in Richtung Zoitzbergstraße/GVB fuhr und kollidierte frontal mit dieser. Dabei wurde der Radfah

