Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Radfahrer gestürzt

LPI-G: Radfahrer gestürzt

Altenburg - Am 27.04.2018 erging bei der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 20:00 Uhr die Mitteilung über die Rettungsleitstelle Gera, dass in der Karl-Marx-Straße in Rositz ein Radfahrer gestürzt sei. Bei der Prüfung vor Ort wurde der verletzte 56 Jahre alte Radfahrer festgestellt und bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Bei dem Radfahrer wurde ein Atemalkoholwert von über 2,0 Promille festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

