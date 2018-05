Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Randalierer im Penny Markt Greiz

LPI-G: Randalierer im Penny Markt Greiz

Greiz - Am 18.05.2018 gegen 13:50 Uhr betrat ein 36 jähriger den Penny Markt in Greiz, obwohl für ihn ein Hausverbot bestand. Als der 36 jährige durch eine Angestellte aufgefordert wurde den Laden zu verlassen, wurde dieser verbal ausfallend und beleidigte die Angestellte erheblich. Obwohl die alarmierte Polizei bereits nach 3 Minuten vor Ort war, konnte der namentlich bekannte Täter entkommen. Da gegen den Täter ein Haftbefehl vom Landgericht Gera bestand wurde durch den erhöhten Fahndungsdruck, seitens der Polizei, der Täter am 19.05.2018 verhaftet.

