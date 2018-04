Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Randalierer im Pflegeheim

LPI-G: Randalierer im Pflegeheim

Gera - Am Sonntag, 15.04.2018, gegen 04:10 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine unbekannte männliche Person an einem Pflegeheim in der Heinrich-Laber-Straße randalierte und zudem versuchte in die Einrichtung zu gelangen. Im Gelände des Seniorenheimes konnte ein 30-jähriger, mit knapp zwei Promille alkoholisierter Mann festgestellt werden. Dieser hatte mehrere Gegenstände umher bzw. umgeworfen und dabei zwei Pflanzkübel beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den 30-Jährigen wurde entsprechend Anzeige erstattet. (KR)

