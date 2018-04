Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Randalierer landet in Zelle

LPI-G: Randalierer landet in Zelle

Gera - Mehrere Zeugen meldeten gestern Abend (19.04.2018), gegen 22:45 Uhr der Polizei, dass sich in der Weststraße eine männliche Person befindet und dort gegen geparkte Fahrzeuge und Haustüren schlägt. Vor Ort trafen sie einen 29-jährigen Mann an, welcher scheinbar wahllos gegen dort abgestellte Fahrzeuge schlug und Sachschaden verursachte. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung (1,42 Promille) wurde er in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (KR)

