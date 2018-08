Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Raubüberfall auf Geraer ...

LPI-G: Raubüberfall auf Geraer Schnellrestaurant

Gera - Am 25.08.2018 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall in einem Schnellrestaurant in der Geraer "Gaswerkstraße". Eine Angestellte wurde beim Verlassen des Restaurants durch einen unbekannten männlichen Täter unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes aufgefordert, die Tageseinnahmen herauszugeben. Zu einer Geldübergabe kam es jedoch nicht. Die junge Frau blieb unverletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 40 -45 Jahre alt ca. 175 cm groß mitteleuropäischer Phänotyp kräftige Statur schwarze Sonnenbrille rotes Basecap schwarz-grau-meliertes Haar dunkle Bekleidung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0365/82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera zu melden.

