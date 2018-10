Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Rennrad gestohlen

LPI-G: Rennrad gestohlen

Gera - Unbekannte betraten im Zeitraum von 06.10.- 09.10.2018 unberechtigt das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Forststraße. Dort entwendeten sie aus einer nicht verschlossenen Garage das Rennrad des 55-jährigen Eigentümers und entkamen unerkannt. Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen.

Die Polizei verzeichnete in den letzten Wochen immer wieder vereinzelt Diebstahlshandlungen von Fahrrädern, Kleinkrafträdern oder Werkzeugen, welche vom Eigentümer zwar zum Teil abgeschlossen, aber dennoch für jedermann frei zugänglich unter/an einem offenen Carport / Schuppen / Garage bzw. Grundstück oder Gartenzaun abgestellt waren. Die Polizei möchte sie dahingehend etwas sensibilisieren. Schließen Sie Ihre Wertgegenstände sicher ab und verstauen Sie Ihre Fahrräder, Kleinkrafträder etc. in einen abgeschlossenen Raum. Stellen Sie ihre Wertgegenstände nicht für jedermann sichtbar auf ihrem Grundstück o.ä. ab. Sollten sie Opfer einer Diebstahlshandlung geworden sein oder nahmen Sie ungewöhnliche Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahr, dann informieren Sie Ihre Polizei.(KR)

