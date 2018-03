Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigung an einem Pkw - ...

LPI-G: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht -

Weida - Am Karfreitag, den 30.03.2018, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 16:10 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter, das Verdeck eines roten Pkw VW Beatle Cabrio, indem er das Stoffverdeck mittels eines spitzen Gegenstandes einschnitt. Der Eigentümer hatte seinen Pkw in der Neustädter Straße, in Weida, geparkt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. PI Greiz Tel.: 03661-6210 oder per e-mail: pi.greiz.pdg@polizei.thueringen.de(TA)

