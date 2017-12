Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigung an Kfz

LPI-G: Sachbeschädigung an Kfz

Windischleuba - Am 22.12.2017, in der Zeit zw. 02:00 Uhr - 10:30 Uhr wurden an zwei ordnungsgemäß abgestellten Pkw´s jeweils zwei Reifen pro Pkw zerstochen. Auch hier waren unbekannte Täter am Werk. Tatort war hier in Windischleuba, an der Käsebank.

