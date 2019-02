Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Altenburg - Im Zeitraum vom 26.02. zum 27.02.2019 schmierten unbekannte Täter in der Marstallstraße diverse Graffiti an dortige Hausfassaden, Grundstücksumfriedungen sowie an ein Denkmal. Die Schmierereien wurden hierbei in roter und schwarzer Sprühfarbe angebracht. Zudem wurde die Dachrinne vom dort befindlichen Pavillon abgerissen. Es entstand Sachschaden. Die PI Altenburger Land hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

