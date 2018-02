Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigung - Täter flüchten

LPI-G: Sachbeschädigung - Täter flüchten

Gera - Gestern Mittag, 20.02.2018, gegen 12:50 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Zeuge, wie eine Gruppe von 6 Jugendlichen aus bislang unbekannter Ursache alle Blinkerschalen eines in der Röpsener Straße abgestellten Lkw abtraten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bieblach-Ost. Der Zeuge nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor die Gruppe jedoch aus den Augen, als diese sich in Richtung eines Waldstückes entfernten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (KR)

